Die Stadt kauft vorerst nicht

Das zum Verkauf stehende Jugendhaus am Dicken Turm wird die Stadt Münnerstadt derzeit nicht kaufen. Das wurde bei der Diskussion während der jüngsten Stadtratssitzung deutlich. Bürgermeister Helmut Blank CSU ) sieht dringenden Handlungsbedarf, weil es ein Schlüsselobjekt in der Altstadt sei und es auch noch andere Kaufinteressenten gebe. Über das Areal soll die künftige fußläufige Verbindung vom Gymnasium, neuen BBZ und Bestatterzentrum in die Altstadt erfolgen.Dieter Petsch (Forum aktiv) hatte einen anderen Vorschlag. Die Stadt sollte das Jugendhaus während der Generalsanierung der Mehrzweckhalle anmieten, um eine Ausweichmöglichkeit für Veranstaltungen zu haben. Michael Kastl (CSU) sprach sich gegen einen Kauf aus. Es gebe schon genügend nicht umgesetzte Projekte. Als "finanzielles Abenteuer" bezeichnete Leo Pfennig den gewünschten Kauf. Die Stadt müsse bereit sein zu kaufen, "aber erst wenn wir einen Verwendungszweck haben". Leo Pfennig kann laut Blank an künftigen Verhandlungsgesprächen teilnehmen.