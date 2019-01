Die Stadt in ihrer ganzen Schönheit

Die Stadt Bad Kissingen ist jetzt noch präsenter in der KissSalis Therme. Seit Kurzem können sich die Gäste direkt im Eingangsbereich von der Schönheit der Kurstadt überzeugen. In großformatigen Fotos werden hier der Rosengarten, der Arkadenbau und das Gradierwerk in der Au ins rechte Licht gerückt. Abgelichtet wurden die Werke im Vorfeld von den beiden Kissinger Fotografen Ben Kiesel und Dominik Marx.

Die Resonanz auf die Fotos bei auswärtigen Gästen ist groß. "Ich muss zugeben, bisher sind wir immer hergekommen, um in der Therme zu entspannen. Aber die Fotos machen richtig Lust auf einen Spaziergang in der Stadt", erzählte eine Besucherin aus Würzburg. Und die Kassenmitarbeiterin ergänzt: "Aber auch den Kissinger Gästen gefallen die Bilder und sie sprechen uns darauf an."

Richard Pucher, Betriebsleiter der KissSalis Therme, freut sich über das positive Feedback. "Die Idee haben wir gemeinsam mit dem Stadtmarketing PRO Bad Kissingen entwickelt. Mal schauen, wie wir die Ausstellung noch ausweiten können." Klaus Bollwein, Geschäftsführer von Pro Bad Kissingen ist ebenfalls sehr angetan von der Zusammenarbeit. "Unser Bestreben ist es, Bad Kissingen in allen Bereichen nach vorn zu bringen. So stellte uns die KissSalis Therme 2018 zum Beispiel Zusatzstunden-Gutscheine für die Einzelhändler an den verkaufsoffenen Sonntagen zur Verfügung, um unsere Kunden auf die Therme aufmerksam zu machen. Im Gegenzug gibt es jetzt die Fotos von einigen Kissinger Highlights in der Therme, um einen Besuch in der Innenstadt zu bewerben." Win-Win: Weitere gemeinsame Aktionen seien garantiert. red