Das Herbstfest der Stadt Rödental findet wieder statt. Am Donnerstag, 19. September, ist der Seniorennachmittag, am Freitag, 20.September, ist Zeltparty mit "Wart a-Moll" um 18 Uhr und am Samstag, 21. September, ist das OktOPAfest (alle Karten verkauft) ab 19.30 Uhr. Das Fest schließt am Sonntag, 22. September, mit einem Familientag. Alles findet auf dem Festplatz in Oeslau statt. red