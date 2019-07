Die Stadt erkunden

Besucher und Einheimische haben am Freitag, 19. Juli, um 21 Uhr die Gelegenheit, mit dem Nachtwächter verborgene Winkel zu entdecken. Während der abendlichen Tour unter dem Motto "Gut bewirtet und bewacht, ruft Bad Kissingen zur guten Nacht" erkunden sie die Stadt und ihre Geschichte. Die etwa 90-minütige Tour startet an der Tourist-Info Arkadenbau. Die Genuss-Stadt-Führung mit dem Gastronom Hermann Laudensack verbindet am Samstag, 20. Juli, einen Gang durch die Geschichte der Stadt mit Köstlichkeiten der fränkischen Küche. Beginn der etwa zweistündigen Tour ist um 11.30 Uhr in Laudensacks Parkhotel. Am Samstag, 20. Juli, findet die Führung unter dem Motto "Palme, Linde, Rose" statt. Bei dem 90-minütigen Erlebnis entdecken die Teilnehmer einheimische wie exotische Bäume und Sträucher. Darüber hinaus erfahren sie alles über die Geschichte von Kurgarten, Rosengarten und Luitpoldpark. Die Führung beginnt um 15 Uhr. Treffpunkt ist im Kurgarten vor dem Eingang des Arkadenbaus.

Sole, Salz, Saline, was es damit auf sich hat und welche zentrale Rolle das Wasser für Bad Kissingens Entwicklung zum Staatsbad spielte, vermittelt die Erlebnisführung "Erlebnis Heilwasser im Wandel der Zeit". Sie dauert eineinhalb Stunden. Die Führung endet mit einer Probe der öffentlich zugänglichen Heilbrunnen in den Kuranlagen. Die geführte Tour startet am Sonntag, 21. Juli, um 10.30 Uhr. Treffpunkt ist im Kurgarten, vor dem Eingang des Arkadenbaus.

Die Teilnehmerzahl für die Führungen ist jeweils begrenzt. Karten sind in der Tourist-Information Arkadenbau, telefonisch unter 0971/804 84 44 oder unter der E-Mail-Adresse kissingen-ticket@badkissingen.de erhältlich. sek