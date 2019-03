Die Spur führt nach Belgien

Zwei Fälle von Internetkriminalität wurden am Dienstag bei der Polizeiinspektion Bad Brückenau angezeigt.

Bereits im Januar hatte eine 28-Jährige aus Bad Brückenau auf einer Internetauktionsplattform eine Uhr ersteigert und die vereinbarten 50 Euro überwiesen, berichtet die Polizei Bad Brückenau. Nur einen Tag später nahm der vermeintliche Verkäufer Kontakt mit der Frau auf und machte Druck, weil das Geld noch nicht angekommen sei, er aber noch mehrere Interessenten habe. Sie ließ sich schließlich auf das Versprechen ein, dass sie das zu viel gezahlte Geld zurückerstattet bekäme und wies den Betrag noch einmal über einen Internetzahldienst an. Bis jetzt bekam sie weder die Ware noch die Rückerstattung der insgesamt 100 Euro. Eine Kontaktaufnahme mit dem angeblichen Verkäufer ist nicht mehr möglich. Der Sachbearbeiter ermittelt nun wegen Betrug.

Am Sonntag versteigerte eine 20-Jährige aus der Gemeinde Sinntal ein Handy ebenfalls über eine Auktionsseite im Internet. Eine Unbekannte nahm daraufhin Kontakt mit ihr auf und fragte, ob der Verkauf ohne Beteiligung der Auktionsplattform möglich sei. Sie ging darauf ein und bekam auch schnell von einem Internetzahldienst die Bestätigung, dass das Geld eingegangen sei. Sie verschickte dann das Smartphone an die vereinbarte Adresse in Belgien.

Tatsächlich erwies sich die Bestätigung über den Zahlungseingang als Fälschung. Dem Sachbearbeiter der Polizeiinspektion Bad Brückenau fiel bei einer Recherche nach dem angegebenen Namen der Tatverdächtigen auf, dass dieser in verschiedenen Schreibweisen bereits mehrfach in Bayern mit der gleichen Masche in Erscheinung trat. Die Spur führt in allen Fällen nach Belgien. pol