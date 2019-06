Die sportliche Kirchweih

Wie in den vergangenen Jahren starteten auch heuer wieder beim Babenberger Volkslauf zahlreiche kleine und große Läufer anlässlich der Kirchweih St. Urban für einen guten Zweck. Zu Beginn dankte der Vorsitzende des veranstaltenden Bürgervereins, Christian Hader, dem Initiator und Hauptorganisator des Laufs, Helmuth Firsching, für sein leidenschaftliches Engagement.

Bei angenehmen Lauftemperaturen gab Altoberbürgermeister Herbert Lauer, der traditionsgemäß wieder die Schirmherrschaft übernommen hatte, den Startschuss und schickte unter Beifall zahlreicher Zuschauer die Läuferschar in die Runden. Dabei konnten die Aktiven ohne Zeitdruck die angebotenen Laufstrecken ganz nach Laufvermögen und Lauflust absolvieren. Nicht nur ambitionierte Läufer bevorzugten den am Fuße der Altenburg entlangführenden Panoramalauf, sondern auch die jüngeren Teilnehmer wagten sich auf die längere Strecke mit leichten Steigungen. Bei den Kleinen, die lieber den Familienlauf auf dem Babenbergerring bevorzugten, liefen natürlich noch Mama oder Papa in Begleitung mit.

Diesmal war es der Kindergarten St. Urban, für den die Läufer ihre Runden drehten und der sich über eine Spende von 269 Euro freuen kann. Dank der vielen Helfer ist es dabei immer wieder möglich, dass der Erlös des Laufes einer gemeinnützigen Einrichtung zugutekommen kann, teilen die Veranstalter in ihrer Bilanz mit.

Wiederum war es die Kaulbergschule, die diesmal mit 139 Aktiven die teilnehmerstärkste Laufgruppe stellte und hierfür mit einem Pokal belohnt wurde. Auf den weiteren Plätzen folgten die Domschule sowie der Kindergarten St. Urban mit je 36 Läufern. Am Schluss des Laufes wurden alle mit einer Medaille und Urkunde belohnt.

Auch in diesem Jahr waren es wieder die Zwillinge Julia und Anna Barth (12 Jahre), die als schnellste Läuferinnen nach der ersten Runde des Familienlaufes sowie des Panoramalaufes mit je einem Pokal belohnt wurden.

Im Anschluss begann schließlich das weitere Festprogramm der Kirchweih St. Urban.

Alle Ergebnisse und Bilder zum Lauf können unter www.babenberger-volkslauf.de bzw. www.facebook.com/BabenbergerVolkslauf eingesehen werden. red