Die Sportler haben auch Showtalent

Bei der Nacht des Sports wird viele Wert auf gute Unterhaltung gelegt. Showblöcke zwischen den Ehrungen sind schon so professionell. Die Turnerinnen des TSV zeigten, was sie draufhaben. Die Schwimmer bewiesen, dass sie auch an Land immer eine gute Figur machen. Balance in Bestform zeigten die Florettfechter auf großen Bällen, und auch den Aikidokämpfern sah man gerne zu. Atemberaubende Artistik am Boden und in der Luft zeigte die Company Lunart. Weitere Fotos und Infos zu den Geehrten unter www.infranken.de. md