Die Sportler feiern am Wochenende

Kleinfeldturnier



Der FSV Ziegelerden feiert sein 90-jähriges Bestehen mit einem Jubiläumsfest auf dem vereinseigenen Sportgelände Am Freitag, 29. Juni, findet um 19 Uhr der Festkommers mit Ehrungen und einem geschichtlichen Rückblick statt. Für musikalische Unterhaltung wird der Musikverein Ziegelerden sorgen.Am Samstag 30. Juni, beginnt das Fest mit einem Kleinfeldfußballturnier mit Hobbymannschaften, deren Sieger etwa um 18 Uhr geehrt wird. Ab 20 Uhr gibt es dann die Partynacht "Verein(t) am Berg" mit DJ Holly im Festzelt.Am Sonntag, 1. Juli, finden um 14 Uhr das Spiel ATSV Gehülz gegen SV Reitsch und um 16 Uhr die Begegnung SV Seelach - VfR Schneckenlohe statt. Um 18 Uhr stehen die E-Junioren im Mittelpunkt mit der Partie SG FSV Ziegelerden I gegen den FC Altenkunstadt.Anschließend klingt das öffentliche Fest in gemütlicher Runde aus.