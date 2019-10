Die Sportjugend wählt und diskutiert

Der Kreisjugendtag der Bayerischen Sportjugend (BSJ) im Kreisverband Haßberge des Bayerischen Landessportverbandes (BLSV) findet am Samstag, 19. Oktober, in Ziegel-anger statt. Beginn ist um 18 Uhr im Vereinsheim des FC Ziegelanger, teilte die BSJ mit. Auf der Tagesordnung stehen Neuwahlen und eine kurze Podiumsdiskussion. Die Themen sind folgende: Warum ist es für den Landkreis so wichtig, eine gute Vereinsstruktur aufweisen zu können? Wie muss ein Verein aufgestellt sein, damit er zukunftsfähig ist? Welche Veranstaltungs-, Schulungs- und auch Fortbildungsangebote wären für die Vereine am relevantesten? Wo drückt der Schuh? Die BSJ ist quasi die Jugendorganisation des Landessportverbandes. red