Die Sportfreunde Kreuzberg Kronach wählten eine neue Führung

Im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung der Sportfreunde Kreuzberg Kronach 1975 e. V (SFK) standen die Neuwahlen der Vorstandschaft. Hardy Hanuschke gibt das Vorstandsamt nach über 25 Jahren ab. Marco Scherbel ist neuer Vorsitzender.In seinem Tätigkeitsbericht ließ Hanuschke das Vereinsjahr 2017 nochmals Revue passieren und erinnerte unter anderem an den Arbeitseinsatz, bei dem das Fußballgelände hergerichtet, insbesondere der Platz vertikutiert, ausgebessert und gewalzt worden sei. Leider sei dann wieder ein nicht unerheblicher Schaden am Fußballplatz im Spätherbst und Spätwinter durch eine Rotte Wildschweine entstanden.Der aktuelle Mitgliederstand belaufe sich auf 72 Personen. Hanuschke freute sich darüber, dass der Verringerung der Mitgliederzahl aufgrund durchgeführter "administrativer Bereinigungen" zahlreiche Neuzugänge gegenüber stehen.Spielleiter Fred Rüger berichtete über die sportlichen Aktivitäten des Vereins. Man habe an mehreren Freizeitfußballturnieren teilgenommen. Beim Saukopfturnier in Gehülz habe man souverän den ersten Platz in der Gruppe belegt, sei aber dann im Viertelfinale im Neunmeterschießen mit 4:5 ausgeschieden. Beim Sportfest in Wallenfels kam man ins Endspiel, musste sich jedoch hier einen mit zahlreichen jungen, in der Kreisklasse und Kreisliga, aktiven Spielern angetretenen Gegner geschlagen geben. Dieses Jahr stünden Turnierteilnahmen in Gehülz, Steinwiesen, Ziegelerden und Wallenfels bereits fest.Die Neuwahl brachte folgendes Ergebnis: 1. Vorsitzender Marco Scherbel (neu), 2. Vorsitzender (und Trainer) Christian Neubauer (neu), Schriftführer Ulli Gehring (wie bisher), Kassier Marco Baierlipp (wie bisher), Abteilungsleiter Fußball Fred Rüger (wie bisher), Kassenprüfer Christian Berold (wie bisher) und Paul Götz (neu).Scherbel überreichte an den bisherigen Vorsitzenden einen Gutschein als Dank für die über 34-jährige Tätigkeit in der Vorstandschaft, davon mehr als 25 Jahre als 1. Vorsitzender. Ehrenvorsitzender Rainer Titz überreichte zudem als langjähriger Weggefährte an Hanuschke einen Präsentkorb.