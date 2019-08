Die Spendenaktion für Colachel

Tsunami Nach dem verheerenden Tsunami im Indischen Ozean am zweiten Weihnachtsfeiertag im Jahr 2004 war in Höchstadt eine große Hilfsaktion angelaufen. Spendenaktion Innerhalb kurzer Zeit wurden rund 100 000 Euro an Spenden gesammelt, die den Tsunami-Opfern zugute kommen sollten.

Colachel Viele Tote und Schäden an Gebäuden hatte auch das Gebiet um Colachel (eine Pfarrei der Diözese Kottar, Bundesstaat Tamil Nadu) zu beklagen. Jeremias hatte Verbindungen nach Gundelsheim und Stegaurach. So kam der Kontakt zustande.

Schulbau In Colachel wurde aus Höchstadter Spenden eine neue Schule für 1000 Kinder gebaut. Im November 2006 fand die Einweihung statt. Zusätzlich schlossen rund 150 Menschen rund um Höchstadt Patenschaften für indische Kinder ab. ew