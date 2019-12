Die Spende stand im Vordergrund

Über eine Spende der Mitarbeiter der HUK-Coburg von insgesamt 10 000 Euro freuen sich der Verein "Hilfe für Nachbarn", der Selbsthilfeverein "Die Arche" sowie der Seniorenbeirat der Stadt Coburg.

Der Betriebsrat der HUK-Coburg hat an den Tagen vor dem Nikolausfest in den Gebäuden des Versicherungsunternehmens leckere Gewürzkuchenschnitten und Mürbteigtaler gegen eine Spende von mindesten drei Euro an die Mitarbeiter abgegeben. Das Unternehmen HUK-Coburg hatte auch diesmal nicht nur den Kaufpreis übernommen, sondern auch den Spendenerlös auf die stolze Summe von 10 000 Euro aufgestockt. Die Vorsitzende des Betriebsrates Silvia Bernreuther würdigte die Spendenbereitschaft der Belegschaft. Vorstandsmitglied Sarah Rössler lobte ausdrücklich die Aktion des Betriebsrates, die Mitarbeiter in die vorweihnachtliche Spendenaktion mit einzubeziehen. Es sei dabei nicht alleine um die leckeren Sachen gegangen, sondern die Spende habe bei vielen im Vordergrund gestanden. Dadurch sei einiges an Geld für einen guten Zweck zusammengekommen. Das Versicherungsunternehmen habe diese Summe dann noch aufgestockt, so dass 10 000 Euro drei Organisationen gespendet werden könnten. Sarah Rössler dankte bei der Übergabe der Spende im Namen des gesamten Vorstandes für diese gelungene Aktion des Betriebsrates.

Die Bocciagruppe der "Arche Tigers" will ein Inklusionsteam gründen, das Boccia nach den paraolympischen Regeln spielt. Mit der Spende der HUK-Coburg können sie sich mit Kugelsets ausstatten und das Team vergrößern. Boccia ist eine paraolympische Sportart, die bei Menschen mit Behinderung sehr beliebt ist. 2017 gründeten sich die "Arche Tigers" und gliederten sich dem Selbsthilfeverein "Lebensmöglichkeiten für Körperbehinderte und Pflegebedürftige in Oberfranken" an. Sie bedankten sich für die Spende in Höhe von 1000 Euro.

Der Verein "Hilfe für Nachbarn" bekam 6500 Euro für die Erfüllung seiner Aufgaben. Alle Gelder kommen ohne jeglichen Abzug ausschließlich notleidenden Menschen aus der Stadt und aus dem Landkreis Coburg zugute mittels unbürokratischer Hilfe. Der Seniorenbeirat der Stadt Coburg hatte sich eine Ruhebank in der Innenstadt gewünscht und bekam diesen Wunsch auch erfüllt. Diese Bank, so Silvia Bernreuther, soll Treffpunkt für Senioren, Mütter mit ihren Kindern und auch für alle Bürger Coburgs sein. Coburgs Dritter Bürgermeister Thomas Nowak bedankte sich für die Spende von 2500 Euro und lobte bei der Übergabe des Geldes im HUK-Coburg-Hauptgebäude in der Willi-Hussong-Straße ausdrücklich die tolle Spendenbereitschaft der rund 6000 Mitarbeiter des Versicherungsunternehmens.

Desombre