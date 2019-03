Die SPD will weiterhin gute Arbeit leisten

Bei der Jahresversammlung des SPD-Ortsvereins Memmelsdorf wurde Rück- und Ausblick gehalten. Auch Ehrungen standen an. Bürgermeister und Kreisrat Helmut Dietz (SPD) sprach über die Bundes-, Kreis- und Gemeindepolitik in Untermerzbach.

Die Versammlung erfuhr, dass der Ortsverein 41 Mitglieder zählt. Am Kassenbericht von Sascha Maempel gab es nichts auszusetzen. Hier wurde allerdings deutlich, dass der Ortsverein nur geringe Kontobewegungen zu verzeichnen hatte.

Vorsitzender Manfred Michel ließ in seinem Jahresbericht einige Aktivitäten Revue passieren. So beteiligte sich der Ortsverein finanziell an einer Überdachung am Spielplatz mit 150 Euro, gab zur Brunnengestaltung im Ort 170 Euro. Von der Adventsfenster-Aktion spendete die Partei 100 Euro an die Kirchengemeinde, teilte er weiter mit.

Nicht zufrieden zeigte sich Michel mit dem Ausgang der Landtagswahl in Bayern. "Wir wurden für die Politiker in Berlin mit einem schlechten Ergebnis abgestraft", sagte er. Trotzdem wolle man im Ortsverein weiter gute Arbeit leisten. "Wir hatten ja in Memmelsdorf ein gutes Wahlergebnis erreicht", sagte er. Der Rechtsruck müsse gestoppt werden,so Michel, und hier sollten sich alle demokratischen Parteien bemühen.

Blick auf die Europwahl

Für die Europawahl im Mai des Jahres hofft der Vorsitzende auf eine gute Wahlbeteiligung. "Wir wollen mithelfen, dass sich im Dorf was tut und es lebendig bleibt", sagte der Vorsitzende.

Er wies darauf hin, dass Frauen und Männer als Kandidaten für die Kommunalwahl gesucht werden müssten. "Wir wollen auf jeden Fall unsere Gemeinderäte behalten", sagte er. Michel freute sich, dass Helmut Dietz wieder als Bürgermeister antreten wird. "Ich denke, dass unser Bürgermeister nicht aus dem Amt gehebelt werden kann", sagte er, gleich welche Kandidaten sich aufstellen lassen.

Bürgermeister Helmut Dietz, auch stellvertretender Vorsitzender des SPD-Ortsverbandes, ergänzte: "Bei der Europawahl muss eine gemeinsame Sprache gesprochen werden." In Untermerzbach betreibt man seiner Meinung nach eine gute und fruchtbare kommunalpolitische Arbeit und auch finanziell steht die Gemeinde gut da. "Ich denke das sieht man daran, was sich in unserer Gemeinde so alles tut."

Geehrt wurde für 60 Jahre Zugehörigkeit zur SPD Georg Öckler. Klaus Absmann gehört der SPD seit 50 Jahren an, davon 37 Jahre als Zweiter Vorsitzender. Für 25 Jahre wurde Martin Mölter geehrt, der allerdings nicht anwesend sein konnte. hw