Die SPD-Senioren wählten

Neuwahlen des Bezirksvorstandes, ein Referat des SPD-Bezirksvorsitzenden und Bundestagsabgeordneten Bernd Rützel sowie der Rechenschaftsbericht des Vorsitzenden standen im Mittelpunkt der Hauptversammlung der SPD-Arbeitsgemeinschaft "60 plus". Als Vorsitzender für die nächsten zwei Jahre wurde Peter Dlugosch (Würzburg) einstimmig im Amt bestätigt. Die Versammlung der "SPD-Senioren" fand in Mainstockheim statt.

Aus dem SPD-Verband Rhön-Haßberge gehören dem Bezirksvorstand an: stellvertretender Vorsitzender Werner Thein, der Schriftführer Dieter Britz sowie die Beisitzer Roswitha Krauser, Gertrud Strätz und Eugen Schmitt.

"Wie es in Berlin zugeht", sollte der Bundestagsabgeordnete Bernd Rützel erläutern. Der holte weit aus und betonte, die britischen Politiker hätten sich in Sachen Brexit völlig verrannt. Die Lage an der türkisch-syrischen Grenze kommentierte er mit "lauter Verrückte in der Welt". Der amerikanische Präsident sei kein Politiker und wolle sein Land führen wie eine Firma. Rützel hob zum Umweltschutz hervor, dass Elektromobilität nach seiner Ansicht nicht die alleine Lösung sei; er setzt auf Wasserstofftechnologie. red