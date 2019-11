Die SPD nominiert

Die SPD Kulmbach lädt am Montag, 18. November, um 19 Uhr alle stimmberechtigten Mitglieder zur Aufstellungskonferenz der Stadtratsliste für die Kommunalwahl in die Gasthausbrauerei "Zum Gründla", Kulmbach-Metzdorf, ein. Die Kommunalwahl findet am 15. März 2020 statt. red