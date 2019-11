Die SPD nominiert

Der SPD-Kreisverband Haßberge veranstaltet eine außerordentliche Delegiertenkonferenz für die Kommunalwahl 2020. Sie findet am Samstag, 16. November, um 9 Uhr in Kirchlauter im Oskar-Kandler-Zentrum statt. Dabei wird der Landratskandidat nominiert, und es geht um die Liste für die Wahl zum 60-köpfigen Kreistag Haßberge. Als Landratskandidat will der Eltmanner Wolfgang Brühl antreten. Er führte viele Jahre die SPD Haßberge an. red