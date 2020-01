Die SPD in der Gemeinde Stockheim stellt sich für die Wahl auf

Die SPD-Ortsvereine Burggrub und Neukenroth- Stockheim wählten in einer Aufstellungsversammlung am Samstag im Gasthaus Höring ihre Kandidaten für die Gemeinderatswahl am 15. März. Die beiden Verantwortlichen Reiner Ebert (Burggrub) und Jörg Roth zeigten sich sehr erfreut, nach langen Vorbereitungen und vielen Gesprächen wieder eine eigene SPD-Liste präsentieren zu können. "Es war ein hartes Stück Arbeit", berichtete Reiner Ebert, der hauptsächlich zusammen mit Ehrenmitglied Hans Parnickel mehrere Hausbesuche bei möglichen Kandidaten machte. Letztlich hatte man Erfolg und kann nun sieben Kandidaten und einen Ersatzkandidaten präsentieren.

Unter der Wahlleitung von SPD-Kreisgeschäftsführer Thilo Moosmann konnte die geheime Wahl reibungslos und zügig durchgeführt werden. Nachdem sich die Kandidaten vorgestellt hatten, stimmten die Mitglieder über die vorgeschlagenen Platzierungen und danach über die Liste ab. Die Nominierung erfolgte jeweils einstimmig.

Wahlprogramm

Der dienstälteste Gemeinderat Reiner Ebert ließ keinen Zweifel daran, wie glücklich er über die Abstimmung ist und dass die SPD im Gemeindebereich Stockheim eine eigene Liste stellen kann: "Mir fällt ein Stein vom Herzen." Der 66-jährige Ebert aus Burggrub ist seit 30 Jahren im Gremium und wurde bereits bei fünf Wahlen in den Gemeinderat gewählt. Er steht auf Platz 5 in der Liste. Unmittelbar vor ihm kandidiert Dritter Bürgermeister Jörg Roth. Der 52-Jährige aus dem Gemeindeteil Reitsch ist SPD-Fraktionssprecher im Gemeinderat. Er bezeichnete die Zusammenarbeit im Ratsgremium als parteiübergreifend gut und hatte ein Wahlprogramm vorbereitet, welches er der Versammlung vorstellte. Vor allem die Schaffung von bezahlbaren Wohnraumangeboten und die Ausweisung von Baugebieten wurde diskutiert und für erforderlich empfunden. Allerdings soll dieses Wahlprogramm keineswegs verbindlich sein, sondern es werde in den nächsten Tagen mit dem Kandidatenteam diskutiert und überarbeitet, sagte Jörg Roth. Ziel solle es sein, die attraktive Wohngemeinde Stockheim als lebens- und liebenswerte Gemeinde weiter auszubauen. Mit der 58-jährigen Angelika Ebert aus Burggrub und der 44-jährigen Justizangestellten Ivonne Beranek aus Neukenroth konnten auch zwei Nichtmitglieder als Kandidaten gewonnen werden.

Um eine vollständige Liste mit 20 Plätzen auszufüllen, ist es erlaubt, einzelne Kandidaten bis zu dreimal aufzuführen. Die Versammlung beschloss, dass die ersten sechs Kandidaten je dreimal und der siebte Platz zweimal aufgeführt werden. Die Liste wird angeführt vom 50- jährigen Zollbeamten Timo Fleischmann aus Burggrub. eh