Die SPD hat nominiert

Die SPD/Offene Liste Neuenmarkt-Hegnabrunn hat ihre 16 Kandidatinnen und Kandidaten für die Wahl zum Gemeinderat Neuenmarkt nominiert. Alle Bewerber wurden einstimmig mit jeweils 26 Stimmen gewählt. Eine eigene Kandidatin oder eigener Kandidat für das Bürgermeisteramt wird nicht ins Rennen geschickt.

In den Redebeiträgen von Ingo Lehmann, Ralf Beutner, Dieter Mühlbauer und Ulrike Konrad war man übereinstimmend der Meinung, dass es der SPD/Offene Liste mit ihrer Nominierung gelungen sei, den Bürgern ein überzeugendes Angebot für die Gemeinderatswahl zu unterbreiten. Dieter Mühlbauer: "Wir haben eine starke Liste, auch ohne Bürgermeisterkandidaten. Wir machen die Arbeit aus dem Gemeinderat heraus."

Alfred Faßold ging näher auf die Liste ein und nannte wesentliche kommunalpolitische Ziele der SPD/Offenen Liste: "Unsere Kandidatenliste ist sehr ausgewogen." Es seien alle Altersgruppen und Berufssparten vertreten, ebenso drei Frauen. Die SPD/Offene Liste wolle eine unabhängige und einflussreiche Fraktion im Gemeinderat stellen, die stark genug sei, um bewährte Entwicklungen sichern und neue Überlegungen für eine höhere Lebensqualität umsetzen zu können. Dazu gehöre laut Faßold eine bessere Förderung der Familien von der Jugend- bis zur Seniorenbetreuung. Die Einrichtungen der Kinderbetreuung und den Schulstandort gelte es zu sichern. Ein weiterer Punkt sei, die öffentliche Sicherheit zu erhöhen. Dazu zähle, den Verkehr in allen Ortsteilen zu beruhigen und die Rettungsorganisationen bestmöglich zu unterstützen.

Die SPD/Offene Liste will auch das Wohnungsangebot in der Gemeinde Neuenmarkt erhöhen, unter anderem auch mit einem Mietwohnungsbau in gemeindlicher Beteiligung. Zur Sicherung des Gewerbestandortes Neuenmarkt gelte es auch, Leerstände zu nutzen. Ebenso müsse das Hochwasserschutzkonzept für ganz Neuenmarkt konsequent vorangetrieben werden.