Stadtsteinach 07.12.2019

stadtsteinach.inFranken.de

Die Sparkasse zeigte sich spendabel zur Wiedereröffnung

Insgesamt 6000 Euro hat die Sparkasse Kulmbach-Kronach an sämtliche Vereine in der Stadt anlässlich der Wiedereröffnung ihrer Filiale in Stadtsteinach gespendet. Eine der ältesten Filialen Der ehemali...