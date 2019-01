Die Sparkasse schüttet ihr Füllhorn aus

Die Stadt- und Kreissparkasse Erlangen-Höchstadt-Herzogenaurach hat im vergangenen Jahr über 1000 gemeinnützige Projekte von Einrichtungen mit karitativem und sozialem Charakter, aber auch Verbände und Institutionen aus den Bereichen Sport, Kultur, Umwelt und Bildung mit insgesamt rund 1,65 Millionen Euro gefördert. Nach den Spendenübergaben in Erlangen und Herzogenaurach in der Vorweihnachtszeit wurden nun im Beisein von Landrat Alexander Tritthart (CSU) Spenden an weitere 126 Einrichtungen und Vereine im Landkreis übergeben.

Feierstunde in der Mittelschule

Während einer Feierstunde in der Mittelschule Eckental in Eschenau übergaben Johannes von Hebel, Vorsitzender des Vorstandes, und seine Vorstandskollegen Reinhard Lugschi und Walter Paulus-Rohmer im Beisein von Landrat Tritthart Spenden an die Vertreter der eingeladenen Vereine und Institutionen. Mit der Spendenaktion will die Sparkasse ein deutliches Zeichen setzen. "Uns liegt die Unterstützung ehrenamtlicher und gemeinnütziger Betätigung in unserem Geschäftsgebiet sehr am Herzen. Mit unseren Spenden wollen wir denen helfen, die sich in unserer Region für andere starkmachen", betonte von Hebel bei der Spendenübergabe. "Ohne ehrenamtliches Engagement würden viele Einrichtungen nicht existieren, die für uns alle heute selbstverständlich erscheinen. Gesellschaftliche Verantwortung gehört zum Selbstverständnis einer Sparkasse", so von Hebel weiter.

Umrahmt wurde die Veranstaltung durch die musikalischen Darbietungen von Schülern der Mittelschule Eckental. Petra Bachinger