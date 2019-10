Die spannende Welt der Philatelie

Die Briefmarkenfreunde veranstalten am Samstag, 12. Oktober, den Oberfranken-Briefmarken-Tauschtag in der Domänenhalle. Die Vereinsmitglieder aus Rödental und von benachbarten Vereinen aus Coburg und Neustadt zeigen 50 Rahmen ihrer Ausstellungsobjekte zu verschiedenen Themen. Die Ausstellung ist von 9 bis 16 Uhr geöffnet. Die offizielle Eröffnung wird um 11 Uhr durch den Dritten Bürgermeister Gerd Mücke (CSU) vorgenommen. Der Eintritt ist kostenfrei. Am Sonntag, 13. Oktober, ist die Sammlerbörse (Sammlerflohmarkt) von 9 bis 16 Uhr. Hier werden Kinderspielzeug, Bücher, Figuren, Bilder sowie Dekoartikel angeboten oder auch getauscht. red