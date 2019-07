Die spannende Welt der Bücher entdeckt

Schüler entdecken die spannende Welt der Bücher in Langendorf: Kürzlich fand die Abschlussveranstaltung des Leseförderprogramms "Lese-Kompass" in der Bücherei Langendorf statt.

Seit etwa eineinhalb Jahren trafen sich regelmäßig Grundschüler der Johannis-Petri-Schule Langendorf mit Mitarbeitern der Bücherei Langendorf, die die Schüler lesefördernd begleitet und in die spannende Welt der Bücher eingeführt haben. Zum Abschluss begaben sich die Kinder der 2. Ganztagesklasse mit ihrer Klassenleiterin in das Pfarrhaus.

Zunächst waren die Kinder von der Mitarbeiterin der Bücherei, Caroline Karner, eingeladen worden, der Vorlesegeschichte "Der Freundschaftsstein" der Autorin Christine Jüngling zu lauschen. Dabei handelt es sich um ein Bilderbuch, das sich gegen Gewalt stark macht und für ein friedliches Miteinander steht.

Geschichte vom Indianerkind

Die Geschichte handelt von einem tollen Stein, den sowohl das Indianerkind Kleiner Adler als auch ein Indianerjunge eines fremden Stammes für sich beanspruchen möchte. Das löst einen Streit mit einer handfesten Auseinandersetzung aus.

Bis Kleiner Adler eine gute Idee hat: Er schlägt vor, sich nicht zu schlagen, sondern in einem Wettkampf friedlich um den Stein zu kämpfen. Schließlich macht den verfeindeten Indianerkindern der sportliche Wettkampf so viel Spaß, dass sie sich miteinander anfreunden. Und der Stein wird so zum echten Freundschaftsstein, der nun die Freunde miteinander verbindet.

Im Anschluss der Vorlesegeschichte malten die Kinder passende Ausmalbilder aus und bastelten Lesezeichen. Seit der ersten Klasse kamen die Kinder, mit ihren geschenkten Rucksäcken bepackt, in die Bücherei Langendorf, um an den vorbereiteten Klassenführungen teilzunehmen.

So funktioniert die Ausleihe

Nun sind alle Kinder "bib-fit", denn sie sind ab sofort in der Lage, sich selbstständig Medien auszusuchen. Die Schüler wissen jetzt, wie die Ausleihe funktioniert und die Medien in einer Bücherei aufgestellt sind.

Sie haben die Erfahrung gemacht, dass es viele verschiedene Medien zur Unterhaltung oder Wissensvermittlung gibt und haben die Bücherei als einen angenehmen Ort kennengelernt. Als kleines Geschenk erhielten die Kinder etwas Süßes zum Naschen und haben nun das Handwerkszeug immer parat, um sich eigenständig in der Bücherei zurechtzufinden. red