Die Sonne in den Tank gepackt

Elektromobilität ist gerade ein großes Thema. Doch: Genauso wie jeder darüber spricht, genauso viele Fragen gibt es dazu. Und weil das Interesse so groß ist, stand das Thema Photovoltaik und Elektromobilität nun erneut auf dem Vortragsprogramm des Konversionsmanagements des Landkreises Bad Kissingen. Die Reihen im Sitzungssaal des Rathauses Burkardroth waren komplett gefüllt.

Zum Einstieg berichtete Bürgermeister Waldemar Bug aus der Praxis. Er wusste zu berichten, dass gut 40 Prozent der heute genutzten Energie bereits aus erneuerbaren Quellen bereitgestellt wird (vgl. Umweltbundesamt). Die Energiewende sei also greifbar nahe. Egal, ob es um die Photovoltaikanlage auf dem Dach oder die Nutzung eines Elektroautos ging: Sowohl Technologie-Neulinge als auch -Kenner haben ihre Fragen von Michael Vogtmann, dem geladenen Referenten von der Deutschen Gesellschaft für Sonnenenergie aus dem Regionalbüro Franken, beantwortet bekommen. Bereits zum dritten Mal war er im Landkreis Bad Kissingen auf Einladung des Konversionsmanagements zu Gast, um über dieses spannende Themenfeld zu referieren.

Kosten-Nutzen-Rechnung

Natürlich ist für viele die Kosten-Nutzen-Rechnung ein wichtiger Punkt, der neben den technischen Anforderungen und Details einer Photovoltaikanlage intensiv diskutiert wurde. Besonders gut kamen bei den über 60 Gästen die realitätsnahen Berechnungsbeispiele an, die Vogtmann präsentierte. Somit konnte sich jeder und jede für sich selbst besser vorstellen, was es heißt, die Sonne in den Tank zu packen.

Die Präsentation von Michael Vogtmann sowie Berechnungstools und die Hilfe zu Photovoltaikanlagen vom Bayerischen Landesamt für Steuern finden alle Interessierten im Download-Bereich unter Elektromobilität auf der Homepage des Landkreises www.landkreis-badkissingen.de. Abschließend berichtete Bug noch, dass er selbst seit zwei Jahren die Kombination aus Photovoltaikanlage auf dem Dach, Speicher im Keller und Elektroauto nutzt.

Er konnte bereits einen positiven Lerneffekt verzeichnen: Man passt sein Energienutzungsverhalten der Energiegewinnung an. Zum Beispiel wird im Hause Bug die Waschmaschine dann eingeschalten, wenn die Sonne scheint - also Energie gewonnen wird - und nicht nachts, da dies wieder Energie aus dem Speicher zieht. red