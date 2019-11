Die Solisten des Coburger Mohr überzeugen die Jury

Früh aufstehen hieß es am vergangenen Wochenende für die Solisten der Tanzsportgarde Coburger Mohr, denn für sie stand an diesem Tag das nächste Qualifikationsturnier in Leinfelden-Echterdingen auf dem Programm.

In der Altersklasse Jugend gingen gleich drei Tanzmariechen der Coburger an den Start. Nia Linn Birk überzeugte sowohl tänzerisch als auch mit einer starken Akrobatik und ertanzte sich wieder souverän Platz eins mit 443 Punkten. Dies ist bereits ihr vierter Turniersieg in Folge in dieser Session, und Trainerin Wibke Wolf war mehr als stolz und zufrieden mit ihrem Schützling, heißt es in einer Pressemitteilung.

Luisa Schreiner, die von Angelina Tschetwiorkin trainiert wird, steigerte ihre Leistung in diesem Jahr bereits beachtlich und ertanzte sich mit 411 Punkten Platz 11 von 25 Starterinnen.

Melissa Wacker, die ihr erstes Jahr als Tanzmariechen tanzt, konnte das mit Trainerin Michelle Maldonado gemeinsam gesteckte Ziel von 410 Punkten wieder erreichen und tanzte sich auf Platz 12. In der Altersklasse Junioren überzeugte das Tanzpaar Aenne Rebhan und Torben Häfner wieder mit einer tollen Bühnenpräsenz und konnte mit 420 Punkten und Platz zwei hinter dem amtierenden deutschen Meisterpaar aus Stuttgart einen weiteren Pokal mit nach Hause nehmen. "Man sieht den beiden die Freude beim Tanzen an, mit jedem Auftritt wirken die beiden harmonischer", freute sich das Trainergespann Michelle Maldonado und Wibke Wolf über den Erfolg.

Aenne Rebhan startete an diesem Tag gleich noch mal als Solistin und zeigte eine tänzerisch sowie akrobatisch starke Darbietung. In ihrem ersten Jahr als Junioren-Tanzmariechen überzeugte sie nicht nur Trainerin Michelle Maldonado, sondern auch die Jury von ihrem Können und tanzte sich mit 449 auf Platz eins.

Heute nächster Auftritt

Der nächste Auftritt aller Solisten der Tanzsportgarde Coburger Mohr lässt nicht lange auf sich warten: Beim traditionellen Frankenmasters des Vereins am heutigen Samstag sind alle Tanzmariechen und das Tanzpaar live im Kongresshaus Coburg zu sehen. red