Die Skiabteilung des FC Neubrunn plant Fahrt

Die Skiabteilung des FC Neubrunn organisiert von Donnerstag, 24. Januar, bis Sonntag, 27. Januar, eine Busreise in die Salzburger Skiregion Ski amadé. Der Skiverbund ist mit 270 Skiliften und Seilbahnen eines der größten Wintersportgebiete in Europa. Diese Region ist laut Mitteilung so vielfältig, dass jeden Tag ein anderes Skigebiet angefahren werden kann, wie die Flachau mit der Hermann-Maier-Weltcup-Piste oder in Zauchensee mit der Damen-Weltcup-Abfahrtspiste. Des Weiteren gibt es in Flauchauwinkel die Superpipe (eine besonders große Halfpipe) für Snowboarder, Langlaufloipen und eine 3,5 Kilometer lange Rodelbahn in St. Johann. Die Unterkunft mit Halbpension ist im Jugendhotel Schlosshof in St. Johann im Pongau geplant. Alle interessierten Wintersportler sind willkommen. Anmeldungen sind bis 4. Dezember bei Skiabteilungsleiter Uwe Derra, Neubrunner Dorfstraße 45 in Neubrunn, unter uwederra@ gmx.de erbeten. Alles Weitere wird nach verbindlicher Anmeldung geklärt, teilt Uwe Derra mit. red