Die Skater eröffnen die Saison

Die Skateinitiative Herzogenaurach und das Jugendhaus Rabatz läuten am Samstag, 21. April, ab 12 Uhr die Skate-, Scooter- und BMX-Saison ein und lassen es am Skatepark in der Nutzungstraße so richtig krachen. Neben einigen Infoständen gibt es zur Stärkung Spezialitäten vom Grill, Getränke und Vegetarisches. Außerdem gibt es ab 13 Uhr ein multikulturelles Streetsoccer-Turnier mit coolen Preisen, schreibt Thomas Schönfelder vom Jugendhaus. Dort ist auch die Anmeldung möglich, ebenso wie am Samstag vor Ort bis 12.30 Uhr. Das Turnier ist eine Veranstaltung in Zusammenarbeit mit dem Projekt "Demokratie & Vielfalt" des Landkreises Erlangen-Höchstadt. Der Eintritt ist frei. red