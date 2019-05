Die Situation an der Festung

"Der Lucas-Cranach-Lauf ist keine reine Sportveranstaltung, sondern ein Event für die ganze Bevölkerung", betonen Mairoser und sein Stellvertreter Dieter Witterauf. Umso dankbarer ist man der Stadt Kronach und der Feuerwehr, die die Ausrichtung trotz Baustelle ermöglichen. Die Baumaßnahmen an der Festungsstraße sind bis dahin so weit abgeschlossen, dass der Lauf stattfinden kann.

Für den Fahrzeugverkehr kann die Straße jedoch nicht freigegeben werden. Das bedeutet, die Umleitungen zur Festung über Dörfles beziehungsweise Bernsroth bleiben bestehen. Um die Sicherheit der Läufer zu gewährleisten, müssen diese Zufahrten während der Läufe gesperrt werden. Die Absicherung wird von Verkehrssicherungsposten der Feuerwehren Knellendorf und Dörfles gewährleistet.

Um den Parkraum auszugleichen, der durch die andauernde Baumaßnahme fehlt, erlaubt die Stadt Kronach das Parken auf dem Marktplatz. Der Parkplatz hinter dem Rathaus steht ebenfalls eingeschränkt zur Verfügung. Die Erfahrungswerte der letzten Jahre zeigen, dass der Parkraum im direkten Umfeld der Oberen Stadt jedoch nicht ausreichen wird. Es wird dringend empfohlen, rechtzeitig vor der Veranstaltung anzureisen und einen der Großparkplätze im Stadtgebiet zu nutzen. Genügend Parkmöglichkeiten bestehen auf dem Kaulangerplatz, an der Europabrücke, in der Friesener Straße und am Krahenberg.

Der ASC bedankt sich bei der Stadt Kronach für die unkomplizierte und konstruktive Zusammenarbeit. Die massiven Probleme, die durch die unvorhersehbaren Verzögerungen bei der Fertigstellung der Festungsstraße aufgetreten sind, konnten so gelöst werden.

Besonderer Dank gilt auch den Ehrenamtlichen der Feuerwehren, ohne deren Engagement die Veranstaltung am Vatertag nicht hätte stattfinden können. Vom Veranstalter wäre die Sicherheit der Teilnehmer nicht zu gewährleisten gewesen und die Absage des Events unvermeidbar geworden. Diesem steht nun nichts mehr im Wege. hs