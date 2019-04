Die Sirenen heulen am Donnerstag

Mit einem Heulton, der eine Minute dauert, wird am Donnerstag, 11. April, um 11 Uhr wieder in weiten Teilen Bayerns das Auslösen der Warnsirenen geprobt. Im Landkreis Kulmbach wird die Funktionsfähigkeit der Sirenen in Gössenreuth und Lanzendorf geprüft, um die Bevölkerung auf die Bedeutung des Signals aufmerksam zu machen.

Den Rundfunk einschalten

Der Heulton soll die Bevölkerung bei scherwiegenden Gefahren für die öffentliche Sicherheit veranlassen, auf Rundfunkdurchsagen und andere Warnmittel zu achten.

Wie schon im vergangenen Jahr werden die Bürger aus den Landkreisen Bayreuth und Kulmbach sowie der Stadt Bayreuth auch mit den Modularen Warnsystemen "MoWAS" und der Notfall-Informations- und Nachrichten-App "Nina" gewarnt werden.

Durch die modernen Warnsysteme haben Katastrophenschutzbehörden und die integrierte Leitstelle in Bayreuth rund um die Uhr die Möglichkeit, Gefahrenmitteilungen ohne Verzögerung an Bevölkerung und Medien auszusenden. Zweck des zweimal pro Jahr durchgeführten landesweiten Probealarms ist es, Menschen im Rahmen des Katastrophenschutzes für schwerwiegende Gefahren für die öffentliche Sicherheit zu sensibilisieren.

Stromausfall, Brand, Unglück

Dies können ein flächendeckender Stromausfall, ein Brandereignis, ein technisches Unglück oder Naturgefahren sein. Den Medien wird zunehmend größere Bedeutung bei der Warnung beigemessen. Diese haben den Vorteil, dass die zuständigen Behörden und Rettungseinrichtungen gezielte Anweisungen und Informationen vermitteln und gerade auch die jüngere Generation gut erreichen können.

In diesem Zusammenhang fordert auch das Landratsamt Kulmbach die Bevölkerung dazu auf, sich die kostenfreie App "Nina" auf das Smartphone zu laden und Meldungen in den sozialen Medien zu teilen, um Informationen im Ernstfall an einen großen Teil der Bevölkerung weiterzugeben. red