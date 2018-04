Der Fränkische Theatersommer, Landesbühne Oberfranken, präsentiert Clarissa Hopfensitz mit ihrem Stück "Flotter Feger". "Die sind doch alle nicht ganz sauber!", bemängelt die schwäbische Putzfrau Liese die Mieter des mehrstöckigen Hauses in der Säcklesgasse. Während sie wöchentlich das Treppenhaus schrubbt, bemerkt sie so einige Eigenheiten ihrer Nachbarn, die für sie nicht nachvollziehbar sind. Die Veranstaltung findet am Samstag, 28. April, um 19.30 Uhr (Einlass ab 19 Uhr) im Kulturraum der ehemaligen Synagoge in Altenkunstadt, Judenhof 3, statt. Karten sind im Vorverkauf im Altenkunstadter Rathaus, Telefon 09572/38711, sowie an der Abendkasse erhältlich. red