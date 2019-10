Die Sieglos-Serie des TV Ebern soll beim Schlusslicht reißen

Ein Doppelspieltag steht in der Kreisliga Coburg auf dem Spielplan - und den will der TV Ebern (11. Platz) nutzen, um seine bereits zehn Partien andauernde Serie ohne Sieg zu beenden. Am besten soll diese bereits in der Auswärtspartie bei Schlusslicht TSVfB Krecktal reißen.

Eine extrem schwere Aufgabe haben die Spfr. Unterpreppach (15.) vor der Brust: Sie treten bei Spitzenreiter TSV Meeder an.

Der TSV Pfarrweisach (13.) steht gegen den SV Bosporus Coburg (10.) vor einer richtungsweisenden Partie. Alle Spiele werden am heutigen Donnerstag um 15 Uhr angepfiffen. TSVfB Krecktal - TV Ebern Die Krecktaler blicken auf einen total verkorksten Saisonstart zurück. In den ersten neun Partien sammelte der TSVfB nur zwei Punkte. Der Abgang mehrerer Leistungsträger war schwer zu kompensieren.

Doch mittlerweile scheint sich das Team gefunden zu haben. Es legte an Spielstärke zu und holte in den zurückliegenden drei Partien starke sieben Punkte. Zuletzt gelang ein souveräner 3:0-Heimsieg gegen den SV Bosporus Coburg. So beträgt der Rückstand zu den Nichtabstiegsplätzen - und auch auf den TV Ebern - nur noch vier Punkte. Somit ist die anstehende Partie für den TVE richtungsweisend: Bei einer Niederlage müsste er wohl den Blick in den kommenden Wochen nach unten richten.

Ein Torspektakel ist zwischen Krecktal und Ebern nicht zu erwarten, beide Teams haben in der Offensive Probleme. Mit elf Treffern ist der TSVfB die abschlussschwächste Mannschaft der Liga, nur einen Platz davor liegt in dieser Wertung der TVE (13 Treffer). TSV Meeder -

Spfr. Unterpreppach

Die Rollen sind klar verteilt: Die Spfr. Unterpreppach sind beim Titelfavoriten Nr. 1 krasser Außenseiter. Zumal der Ex-Bezirksligist aus Meeder in dieser Saison erst einmal den Platz als Verlierer verließ und die abstiegsgefährdeten Sportfreunde seit fünf Spielen auf ein Erfolgserlebnis warten.

Die Gäste müssen versuchen, ihre spielerischen Nachteile durch erhöhte Lauf- und Einsatzbereitschaft wettzumachen. Da aber die Personalsituation bei den Unterpreppacher Fußballern weiterhin angespannt ist, wäre schon ein Unentschieden beim TSV in Meeder eine Überraschung. SV Bosporus Coburg -

TSV Pfarrweisach

Eine herbe Packung musste zuletzt der TSV hinnehmen. Bei der Reserve des FC Coburg unterlag er mit 0:8. Die Pfarrweisacher luden den Gegner zum Toreschießen ein und stellen nun mit 37 Gegentreffern in zwölf Spielen die anfälligste Defensive der Liga.

Gegen den SV Bosporus muss wieder mehr Stabilität in die Abwehr kommen. Auch die Coburger mussten zuletzt einen Rückschlag hinnehmen. Nach zuvor fünf Partien ohne Niederlage gingen sie bei Schlusslicht TSVfB Krecktal mit 0:3 unter. So stehen beide Mannschaften - Pfarrweisach hat nur drei Punkte Rückstand auf die Coburger - am Donnerstag unter Druck. Schließlich will kein Team weiter in die Gefahrenzone abrutschen. di