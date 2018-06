Die Siegerbilder stehen fest

Prämierung am 28. Juli





Juroren waren sich einig



red



Die 14. Stadt- und Kreismeisterschaft des Fotoclubs Coburg ist mit der Bewertung der 122 Fotos von 22 Teilnehmern in die letzte Runde gegangen. Die eingesandten Fotos aus den Themenbereichen Menschen, Tiere, Gebäude, Landschaften und Technik wurden unlängst in der Volkshochschule bewertet. Es wurden 35 Bilder für die diesjährige Fotoausstellung angenommen, teilt Klaus Wöhner, der Vorsitzende des Fotoclubs Coburg, mit.Die Preisverleihung findet am Samstag, 28. Juli, um 16 Uhr im Rahmen der Ausstellung "Fotografie 2018, Bilder des Jahres" in der Alten Angerturnhalle am Coburger Vogelschießen statt.Die Jury mit Patricia Fitz, Peter Jojko und Angelika Dietrich legte dabei besonderen Wert auf die Bildaussage, den Bildaufbau und die Technik. Wettbewerbsleiter war Klaus Wöhner. Fünf Bilder bekamen eine Top-Bewertung; sie erhielten die Höchstpunktzahl von 30 Punkten. Drei Bilder erhielten insgesamt 29 Punkte. Aus den höchstbewerteten Bildern (ab 24 Punkten) - diese wurden auf den Tischen ausgelegt - wurden noch die Plätze 1 bis 15 vergeben. Die Juroren betonten, dass heuer der Wettbewerb äußerst spannend gewesen sei.Dabei wurde es ihnen nicht leicht gemacht, da die Qualität unter den meisten Teilnehmern in beträchtlichem Maße gestiegen ist. Dennoch ist es bemerkenswert, dass es unter den Juroren eine große Übereinstimmung bei der Bewertung (gleiche Punktzahl) gegeben hat.Sieger in der Einzelwertung wurde in diesem Jahr: Heiko Probst mit "397". Auf Platz zwei folgte Gerhard Schumann mit "Bahnhof Oberhof". Dritter wurde Heiko Probst mit "Baltic Sea", gefolgt von Sven Hartwich "Pinkbike", Michael Freitag "Lotta", Jutta Rückert " Sony Center", Hubertus Ebert "Guten Appetit!", Jürgen Knoch "Gauchachschlucht", Heiko Probst "Lotus", Jutta Rückert "Votivkirche", Michael Freitag "Wölfe", Claus Bonawitz "Rosenblatt im Regen", Heiko Probst "Lines and Light", Hubertus Ebert "Grünspechtfamilie im Apfelbaum" und Michael Freitag "Blau Rot Gelb".