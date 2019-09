Rommé-Freunde aus nah und fern trafen sich im Vereinslokal "Wallachei", um den Besten aus ihrer Runde zu küren. An zwei spannenden Tagen wurde um jeden Punkt gekämpft. Mit 316 Punkten in drei Serien gelang dies Günter Staller aus München. Zweite wurde Veronika Degen aus Lichtenfels, Dritter Günter Monczkowsi aus Bad Staffelstein. Sie erhielten je einen Geldpreis. Alle Teilnehmer, 55 an der Zahl, erhielten Sachpreise. Foto: privat