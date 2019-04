Die sieben letzten Worte des Erlösers in Musik und Meditation

Der als Autor, Referent und spiritueller Begleiter bekannte Benediktinermönch Pater Anselm Grün aus dem Kloster Münsterschwar-zach ist am Mittwoch, 17. April, um 19 Uhr in Herzogenaurach zu erleben. Zusammen mit dem Bamberger Streichquartett ist er

in der Karwoche in der Pfarrkirche St. Magdalena zu hören, teilt der Lions-Club mit.

Zur Aufführung kommt Joseph Haydns Werk "Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze" (Streichquartette op 51 Nr.1-7). Haydn komponierte dieses Werk im Auftrag der Domherren von Cadiz für die dortige Karfreitagsliturgie. Der Bischof las jeweils eines der Kreuzesworte Jesu vor, legte es aus und während des anschließenden stillen Gebetes erklang das dazugehörige meditative Musikstück. Haydn selbst zählte das Werk zu seinen gelungensten Schöpfungen.

Das beliebte und für seine hohe musikalische Qualität international bekannte Bamberger Streichquartett mit Teo Arias, Andreas Lucke, Branko Kabadaic und Karlheinz Busch lässt Haydns Werk von zeitloser, berührender Schönheit im schönen Rahmen der Pfarrkirche St. Magdalena erklingen und verleiht den sieben langsamen Sätzen feinen Klangsinn und innigen, tiefen Ausdruck.

Anselm Grün lässt dazu in seinen Meditationen die sieben letzten Worte Jesu in neuem Licht aufleuchten und macht sie auch für uns heutige moderne Menschen lebendig und aussagekräftig. In seinen Betrachtungen zeigt er auf, dass die Passionsgeschichte über das historische, in der Bibel dargestellte Ereignis hinaus konfessionsübergreifend menschliche Grundsituationen über alle Zeiten hinweg anspricht: Krisen, Leid und Tod lassen sich nicht vom Leben trennen. Grün lässt uns die Kraft und Tiefe sowie Trost, Hoffnung und Liebe spüren, die in diesen letzten Worten Jesu zum Ausdruck kommen.

Mit dem Erlös des Passionskonzertes unterstützt der Lionsclub Herzogenaurach den Förderkreis Cajamarca bei der Errichtung eines lebensnotwendigen OP-Saales in Bambamarca/Peru zur ärztlichen Notversorgung für etwa 100 000 arme Landbewohner.

Karten zu 20 Euro gibt es an der Abendkasse (Einlass ab 18 Uhr) und an folgenden Vorverkaufsstellen: Bücher, Medien und mehr, Hauptstraße 21, Schreib- und Spielwaren Ellwanger, Marktplatz 6, Stadtapotheke, Haupstraße 36, Versicherungsbüro Ulrich Wirth, An der Schütt 12. red