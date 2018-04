Die SG Reiterswiesen braucht eine Leistungssteigerung

In der Kreisklasse Rhön 1 hofft die SG Reiterswiesen/Post SV Bad Kissingen (8./29) gegen den TSV Oberthulba (10./22) auf eine klare Leistungssteigerung. Gegen Lauter agierte die SG in der Offensive harmlos und unterlag mit 0:3. Dagegen scheint der Spruch, dass "neue Besen besser kehren", bei den Oberthulbaer Gästen Anwendung zu finden. In Spiel eins unter Günther Pfülb und Stefan Eyrich-Halbig schlug der TSV den VfR Sulzthal mit 2:1. Bei den wütenden Sulzthaler Angriffen in Durchgang zwei war Keeper Philipp Metz einmal mehr Turm in der Schlacht, konnte sich aber auch auf seine konzentrierte Abwehr verlassen.

Nicht einmal zwei Wochen ist es her, da standen sich die SG Oerlenbach/Ebenhausen (1./43) und der FC Bad Brückenau (6./31) gegenüber. Da war in einem ausgeglichenen Spiel der Tabellenführer die cleverere Mannschaft und entführte durch einen Treffer von Frank Schmitt alle drei Punkte aus dem Bad Brückenauer Hans-Pfister-Sportgelände. Jüngst mussten die Büttner-Mannen bei der 0:3-Niederlage in Wollbach allerdings einen Rückschlag verkraften, während die Stieranka-Elf das Derby gegen Schondra knapp mit 1:0 für sich entschied.



Wollbach ist der Favorit

Zum zweiten Mal innerhalb von 48 Stunden müssen der SV Römershag (15./7) und der TSV Wollbach (5./32) an diesem Wochenende ran. Die Favoritenrolle ist klar auf Seiten der Gäste, die bereits das torreiche Hinspiel mit 6:4 für sich entschieden.

Zwei Gesichter zeigt derzeit der BSC Lauter (4./32), der sich auf heimischen Geläuf pudelwohl fühlt, und auswärts nicht zu Potte kommt. Gegner SV Morlesau/Windheim (12./17) kämpft noch mit allen Mitteln um den Klassenerhalt. Ein Punkt in Lauter wäre bezüglich dieses Unterfangens sicher wertvoll, doch nur zwei Mannschaften gelang es bisher, dort zu punkten. Weiter am Rande des Abgrunds wandelt der SV Garitz (11./18), der sich gegen den gut aufgelegten FC Westheim (3./36) schon gehörig strecken muss, um nicht leer auszugehen. Vor allem muss sich Spielertrainer Björn Schlereth etwas einfallen lassen, um die starke Westheimer Offensive in den Griff zu bekommen. Das klappte im Hinspiel nur ungenügend, denn die FCler Yanik Pragmann und David Böhm trafen doppelt beim 4:0-Heimsieg. Auch die SG Gräfendorf/Wartmannsroth/ Dittlofsroda (13./16) muss ein zweites Mal an diesem Wochenende ran. Nach dem Kellerduell in Römershag empfängt die Mannschaft von Spielertrainer Christoph Mützel den SV Obererthal (9./29).



Revanche für Hinspiel?

Zweites Heimspiel für den VfR Sulzthal (7./30) an diesem Wochenende. Am Sonntag gastiert der TSV Steinach (2./39) am Sulzthaler Waldsportplatz. Nur ungern erinnert man sich im Sulzthaler Lager an das Hinspiel, als man vom Gegner überrannt wurde und am Ende hochverdient mit 0:1 den Kürzeren zog. Dafür möchten die "Sulzler" nur zu gerne Revanche nehmen, auch um die Spitzenplätze nicht vorzeitig aus den Augen zu verlieren.



Der Eintracht bleiben sechs Spiele

In der Kreisklasse Rhön 2 muss der FC Poppenlauer (13./16) die Reise zur SG Windshausen/Brendlorenzen (9./25) antreten. Die Truppe von Manuel Düring hat, anders als die meisten Mannschaften im Spielkreis Rhön, alle Spiele absolviert, so dass ihnen noch sechs Partien bleiben, um das rettende Ufer zu erreichen. Trotz des 4:0-Kantersieges über Pfändhausen ist auch die Spielgemeinschaft noch lange nicht gesichert.Im dritten von vier Spielen innerhalb von acht Tagen steht für den FC Rottershausen (2./37) das Rückspiel bei der SG Heustreu/Hollstadt (11./23) an. Das Hinspiel gewann die Kanz-Elf fünf Tage zuvor relativ problemlos mit 2:0.