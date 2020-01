Die Seniorenunion bietet Schulung an

Die Seniorenunion im Landkreis Haßberge bietet am Samstag, 18. Januar, im Altstadthotel in Haßfurt eine Schulung zu den neuen Medien an. Kurs I findet von 10 bis 13 Uhr und der Kurs II von 13 bis 16 Uhr statt. Die Kurse beginnen mit einer kurzen Einführung über die Chancen und Risiken der digitalen Welt, Fake News und Datensicherheit. Danach geht es in Gruppen weiter um Smartphones der Marke Apple und der Marke Android-System. Die Teilenehmer lernen Wesentliches über Apps, das Erstellen von Kontakten, WhatsApp sowie Facebook, wie die Vereinigung der CSU-Senioren weiter mitteilte. Zum Abschluss soll eine WhatsApp-Seniorengruppe erstellt werden. Anmeldung ist nötig. Vorsitzender Wolfgang Kunzmann (Telefonnummer 09524/850400 und E-Mail w.kunzmann@gmx.de) nimmt die Meldungen entgegen. gg