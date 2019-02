Die Senioren wollen Brücken bauen

Das katholische Seniorenforum im Dekanat Haßberge, Bereich Ebern, hatte dieser Tage die Verantwortlichen und weitere Interessenten aus den örtlichen Seniorenkreisen zu einem Begegnungstag in das Oskar-Kandler-Zentrum in Kirchlauter eingeladen. Als Referent und Begleiter durch den Tag fungierte der Diözesan-Altenseelsorger, der Pfarrer Franz Schmitt aus Frickenhausen bei Ochsenfurt. Im Mittelpunkt der Überlegungen stand das Jahresthema "Über Brücken - überbrücken" mit dem Untertitel "Sieben Stunden Zeit für mich", wobei unterschiedliche Gedanken vertieft wurden.

40 Teilnehmer

Nach einleitenden Worten des Dekanatsvorsitzenden Bruno Deublein betonte der Referent, dass dieser Tag für die knapp 40 Teilnehmer persönlich und auch für die "Arbeit im örtlichen Bereich" hilfreich und wohltuend sein solle. Für bleibende Eindrücke sorgten eine farbenfrohe und bildreiche "Mitte" im großen Stuhlkreis sowie zwischendurch initiierte Kurzgeschichten, Lieder, Motivbilder, Kleingruppen-Gespräche, wobei stets ein Bezug zu gezielten Brückenbauwerken hergestellt wurde, seien es kleine Brücken über örtliche Gewässer oder riesige und weltbekannte Brücken wie die Alte Mainbrücke in Würzburg, die Karlsbrücke in Prag oder die weltgrößte Brücke in Hongkong mit 53 Kilometern Länge. Nicht zu vergessen die zahllosen Luftbrücken im Flugverkehr. Jede dieser Art von Brücken verbindet zwei Punkte, zwei wichtige Ufer miteinander, um bestimmte Ziele ohne große Umwege zu erreichen.

Nicht weniger bedeutsam sind, wie es hieß, die eher unsichtbaren, mentalen, zwischenmenschlichen "Brücken", welche oft wichtige, auch schmerzhafte Fakten im menschlichen Leben verbinden, eben "überbrücken" müssen, sei es in der Familie, bei Krankheits- oder Trauerfällen, im Betrieb, in der Nachbarschaft, im Straßenverkehr, im Ausscheiden aus dem Arbeitsleben, auch in den Seniorenkreisen. Sehr gut kommen die Wechselfälle des Lebens auch in dem Lied von Peter Maffay zum Ausdruck: "Über sieben Brücken musst du gehen ... "

Dann seien, so wurde weiter betont, die christlichen Grundtugenden gefragt wie Glaube, Hoffnung und Liebe, aber auch Gerechtigkeit, Weisheit, Tapferkeit, Mäßigung, Gelassenheit. Diese Eigenschaften bewahren davor, dass die zwischenmenschlichen Brücken wacklig oder einsturzgefährdet werden.

Abgerundet wurde der erlebnisreiche Tag mit einem Gruppengottesdienst des Referenten im Versammlungsraum, ehe dankbare Worte für den Diözesan-Altenseelsorger, aber auch für die "guten Küchengeister" von Kirchlauter gesprochen wurden. Der Dekanatsvorsitzende verwies auf die nächsten wichtigen Termine: die Dekanats-Frühjahrsversammlung am 27. März in Pfarrweisach sowie den großen Seniorentag am Freitag, 24. Mai, in Dankenfeld in der Gemeinde Oberaurach. on