Höchstadt a. d. Aisch 06.09.2019

Die Senioren kehren bei Gerti ein

Die Höchstadter Seniorenradler radeln am Mittwoch, 11. September, zum Dechsendorfer Weiher. Einkehr ist in Gertis Kiosk. Treffpunkt ist um 13 Uhr am Norma-Parkplatz. red