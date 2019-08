Die Seniorchefin wird immer noch gebraucht

Eigentlich hätte sie heute gar keine Zeit zum Feiern, meinte Helga Hofmann, Seniorchefin des Hotel-Gasthofes "Wasserschloß" in Mitwitz anlässlich ihres 80. Geburtstages. Schließlich sei Mitwitzer Kirchweih und sie werde an allen Ecken und Enden gebraucht. Obwohl sie sich offiziell schon seit einigen Jahren im Ruhestand befindet und deshalb alles etwas langsamer angehen lassen könnte, ist sie immer noch in vielen Bereichen "ihres Hauses" unentbehrlich, wenngleich ihre beiden Töchter Kerstin Bär und Claudia Bethke die Leitung des renommierten Gasthofes innehaben. Auch deshalb ist Helga Hofmann stolz.

Gemeinsam mit ihrem Mann Arno musste sie einen oft beschwerlichen, manchmal mühsamen, stets aber arbeitsreichen Weg gehen, bis sich aus der damaligen Gastwirtschaft Köhler zu Beginn der 1970er Jahre das heutige Hotel entwickeln konnte. Ob beim Klößeeinlegen in der Küche oder bei kaufmännischen Arbeiten im Büro, stets agierte sie umsichtig und mit Freude. Besonders, und das gilt auch heute noch, liegt ihr der freundliche Umgang mit den Gästen am Herzen.

Hervorzuheben, so Bürgermeister Hans-Peter Laschka, sei ihre ausgleichende Art. Mit ihrem Ehemann Arno sei sie ein Glücksfall für die Marktgemeinde Mitwitz.

Die zahlreichen Geburtstagsgäste, darunter Abordnungen des Mitwitzer Obst- und Gartenbauvereins sowie des Fremdenverkehrsvereins, klatschten im Rhythmus zum Lied "Sag Dankeschön mit roten Rosen", während das Ehepaar Hofmann eine flotte Walzerrunde drehte. Im Kreise der Familie und guter Freunde wurde der "Feiertag" fortgesetzt, aber nicht allzu lange, denn wie schon gesagt, es ist Mitwitzer Kirchweih. fb