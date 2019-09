Die Seele des Kindergartens

Mit einer schönen Bescherung im besten Wortsinn wurde Annemarie Steger beim ersten Elterntreffen des Kindergartens St. Anna in Weismain bedacht: Seit 40 Jahren ist sie für die Jüngsten im Dienst.

In einer Laudatio auf Stegers 40 Berufsjahre erklärte Geschäftsführer Michael Seck, dass sich in dieser Zeit doch einiges geändert habe. Die Arbeits- und Erziehungsbedingungen zum Start ihrer Berufslaufbahn seien heute nicht mehr vorstellbar: Bis zu 32 Kinder in der Gruppe und nur eine Erzieherin - damals war das so. Bei ihrem Start 1979 war der Kindergarten im heutigen Pfarrzentrum untergebracht. Im Oktober 1983 bezog sie dann die neuen Räume des heutigen St.-Anna-Kindergartens. Zu dieser Zeit war auch noch die katholische Schwesternschaft in Weismain tätig. 1990 wurde die offizielle Zweitkraft in den Gruppen eingeführt.

Als die Kinder selbst Eltern waren

Trotz vieler Änderungen ist eines bei Annemarie Steger gleich geblieben: die Liebe zu ihrer Aufgabe, dem Wirken um die Kinder. Auch gab es im Rückblickend viele schöne Erinnerungen, wie an den Bienen-Stammtisch, den es seit 1983 gibt, und die tollen Sommerfeste des Kindergartens.

Für Annemarie Steger selbst war eine der prägendsten Erfahrungen mit Kindern, als zum ersten Mal die zweite Generation kam. "Wenn deine ehemaligen Kindergartenkinder nun als Eltern vor dir stehen, das ist schon ein besonderes Gefühl." Sie dankte allen Kolleginnen und Kollegen für ein gutes Miteinander zum Wohl der Kinder.

Eine Urkunde des Staatsministeriums sowie Blumen und Naschspezialitäten aus Weismain bekam sie von Maria Bauer und Rudolf Donath von der Kirchenstiftung. Pfarrer Gerhard Möckel schloss sich den Glückwünschen an und gab der Hoffnung Ausdruck, Steger möge möglichst lange dem Kindergarten "in noch vielen schönen Jahren erhalten bleiben". Kindergartenleiterin Karin Vonbrunn überbrachte die Glückwünsche des gesamten Pädagogenteams; Stefan Bornschlegel die des Elternbeirates.

Vonbrunn freute sich, dass so viele Eltern der Einladung zu diesem Abend gefolgt waren. Zunächst wurden die Berichte des Elternbeirats des vergangenen Kindergartenjahres veröffentlicht. Vorsitzender Stefan Bornschlegel erinnerte an eine konstruktive Arbeit mit vier Sitzungen und den Höhepunkten des letzten Jahres. Die Teilnahme am Martinsumzug, dem Oma-Opa-Fest, dem Frühjahrsbasar und dem Sommerfest.

Neuwahlen

Die Neuwahl des Elternbeirats ging flott über die Bühne. Das Ergebnis: Erster Vorsitzender Stefan Bornschlegel, Zweiter Vorsitzender Stefan Stadelmann. Zum Vorstand gehören außerdem Lena Firnschild, Daniela Klinke, Mario Kunstmann, Susanne Wessel, Sonja Vierneusel, Sebastian Dück, Annika Lang und Florian Geißler.

