Die Scorpions rocken im Luitpold-Park

Die Scorpions sind am Freitag, 3. August, mit ihrer "Crazy WorldTour" im Luitpoldpark zu Gast. Nach Bryan Adams , Roxette, Mark Knopfler Silbermond und Santiano wird mit dem Auftritt der Scorpions die Reihe der Open-Airs in Bad Kissingen fortgesetzt. Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Im Luitpoldpark stehen die Scorpions mit demselben Elan auf der Bühne, mit dem sie 1965 begonnen haben. 2017 erschien ihr neuer Sampler "Born To Touch Your Feelings - Best of Rock Ballads", auf dem die Scorpions ihre schönsten und legendärsten Balladen zusammengestellt und mit drei neuen Songs gekrönt haben. Songs wie "Wind Of Change", "Send Me An Angel", "White Dove" und "Rock You Like A Hurricane" gehören zu ihrem Repertoire. Tickets gibt es in der Tourist-Information Arkadenbau, unter Tel.: 0971/8048 444 per E-Mail (kissingen-ticket@badkissingen.de) sowie in der Geschäftsstelle der Saale-Zeitung. Foto: Jovanne Nadic