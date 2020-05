Die Schwäne haben Nachwuchs

Nicht nur in Ahorn, sondern auch in der Rosenau hat das schwarze Schwanenpaar Nachwuchs. Dieses Jahr muss sich das Paar um fünf Jungschwäne kümmern. Schwäne sind für die Rosenau von besonderer historischer Bedeutung, denn es heißt, Königin Victoria habe diese zum Zeichen der Trauer nach dem Tod ihres Ehemanns Albert, ihres Prinzen aus dem Haus Sachsen-Coburg und Gotha, in den Schlosspark gebracht. Foto: Dietmar