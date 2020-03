Die Schutzmateralien für Retter werden knapp

Schutzkittel, Atemmasken und Desinfektionsmittel sind für die Leistungsbereitschaft des Rettungsdienstes unabdingbar und werden tagtäglich benötigt - unabhängig vom Corona-Virus. Durch die derzeitig zunehmende Belastung des Gesundheitswesens durch das neuartige Virus werden die Schutzmaterialien an einigen ASB-Rettungsdienststandorten zunehmend knapp, das teilt der ASB-Landesverband Bayern mit.

Das merken auch die Mitarbeiter der ASB-Rettungswache in Gräfenberg. "Die Mittel werden knapp", sagt der stellvertretende Rettungsdienstleiter Jürgen Schütz auf FT-Anfrage. Vor allem an Schutzmasken wird es fehlen, sagt er. Noch ist in der Fränkischen Schweiz ein möglicher Kollaps zwar nicht abzusehen. "Die Versorgung ist gewährleistet, wir haben noch einiges auf Lager. Aber wie lange das reicht, wissen wir natürlich nicht."

Um die personelle Situation an den bayerischen ASB-Rettungswachen etwas zu entspannen, werden die ASB-Schulen Bayern mit Sitz in Lauf an der Pegnitz Berufsschüler, die kurz vor dem Abschluss zum Notfallsanitäter stehen, zur Unterstützung in die Wachen schicken. Zudem hat die Schule für die verbliebenen Schüler bereits auf Online-Unterricht umgestellt.

"Durch die Schließungen von Schulen und Kindergärten darf der Dienstbetrieb in den Rettungswachen auf gar keinen Fall gefährdet werden", sagt Nadine Naujoks, Leiterin des Referats Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz beim ASB-Landesverband Bayern. Der Freistaat garantiert eine Notbetreuung von Kindern, bei denen beide Elternteile in Berufen des Gesundheitsbereichs tätig sind. Gleiches gilt für Kinder von Alleinerziehenden, die im Gesundheitssektor arbeiten. gro