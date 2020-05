Die Schutzfrau Bayerns blickt nun auch über Kleingesee

Die Marienverehrung in Franken hat eine lange Tradition und ist tief und fromm bei den Gläubigen verwurzelt. Unzählige Bildstöcke, Kapellen, Kirchen und Statuen sind der Muttergottes Maria geweiht und gewidmet. Besonders der Monat Mai, welcher umgangssprachlich auch Marienmonat genannt wird, zeugt von der Verehrung, welche sich in Gottesdiensten, Maiandachten und vielen Wallfahrten und Bittgängen widerspiegelt. Pünktlich zum Mai, welcher in der katholischen Kirche besonders Maria als Schutzfrau Bayerns geweiht ist, wurde an der Herz-Jesu-Kirche in Kleingesee eine Marienfigur errichtet.

An der Ostfassade des Gotteshauses findet die bronzene Marienfigur auf einer Stele einen würdigen und zugleich zentralen Platz. So grüßt sie die Gläubigen aus nah und fern und ist für viele Wanderer und Wallfahrer, die in Richtung Gößweinstein ziehen, Mittlerin und Fürsprecherin zugleich, welcher sie ihre Fürbitte anvertrauen können.

Gestiftet wurde die Marienfigur vom ehemaligen Kirchenschweizer der Basilika Vierzehnheiligen, Holger M. M. Schwind. Die Kirchenstiftung Kleingesee pflegt seit Jahren eine innige Freundschaft zu den Schweizern und Mesnern der Basilika am Obermain.

Gerade in schweren Zeiten wie aktuell in der Corona-Krise suchen Menschen mehr denn je Trost, Hoffnung und Zuflucht im Glauben. So soll uns auch die neu errichtete Marienfigur Trost und Zuversicht verheißen. Der Zuruf an die Schutzfrau Bayerns kann lauten wie in einem bekannten Kirchenlied: "Wer dir vertraut, ist nie allein. Wir geben dir in deine Hand die Heimat, unser Frankenland." red