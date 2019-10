Alte Probleme, neue Behandlungskonzepte: "Aktuelles rund um die Schulter" ist Thema des Informationsabends am Mittwoch, 9. Oktober, um 19 Uhr im Bamberger Klinikum am Bruderwald. Professor Volker Schöffl, Leiter der Sportorthopädie und Sportmedizin am Bamberger Klinikum und Verbandsarzt des Deutschen Alpenvereins sowie Mannschaftsarzt der Deutschen Kletternationalmannschaft, spricht über die aktuellen Diagnostik- und Therapiemöglichkeiten bei Schulterproblemen. Der Eintritt ist frei. red