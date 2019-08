Die Schule profitierte

Carina Damiano leistete nach ihrem Abitur vom 31. Juli 2018 bis 1. September 2019 ihren Bundesfreiwilligendienst an der Grundschule Teuschnitz. Vor Eintritt in die nichtöffentliche Schulverbandsversammlung wurde sie am Montagabend verabschiedet.

Mit Carina Damiano war ab dem Schuljahr 2018/2019 erstmals überhaupt eine Bundesfreiwillige (kurz Bufdi) in Teuschnitz im Einsatz. Der Bundesfreiwilligendienst ist ein Angebot für Männer und Frauen jeden Alters, die sich außerhalb von Beruf und Schule für das Allgemeinwohl engagieren beziehungsweise beruflich orientieren wollen. Der Dienst an einer Schule kann für zwölf Monate angeboten werden. Dem Schulverband fallen für einen Bufdi monatliche Kosten von 300 Euro für ein Taschengeld zuzüglich 120 Euro für Sozialversicherung an, gesamt also 420 Euro. In Abzug gebracht wird ein Zuschuss vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BAFzA).

Auch Schulleiter Klemens Löffler hatte die Einstellung eines Bufdis befürwortet, da dieser verschiedenste Aufgaben übernehmen könne. Hierzu zählen beispielsweise die Einführung neuer Lerninhalte, die Unterstützung lernschwacher Kinder, die Mithilfe bei der Durchführung von Lernzirkeln oder Stationentraining, die Unterstützung der Nachmittagsbetreuung sowie organisatorische Aufgaben im Sekretariat oder bei der Lernmittelverwaltung. Im Rahmen der Maßnahme war Carina Damiano zum Beispiel unterstützend im Unterricht, in der Offenen Ganztagsschule oder bei Arbeiten auf dem Schulgelände tätig. Zudem besuchte sie insgesamt fünf Seminare über einen Zeitraum von jeweils fünf Wochentagen.

Wie die 18-Jährige betonte, habe ihr die Arbeit mit den Kindern sehr viel Freude bereitet. Die Erfahrungen seien für sie wertvoll gewesen. Die Teuschnitzerin wird dennoch kein Lehramt anstreben. Sie beginnt zum 1. September eine Ausbildung als Bankkauffrau bei der VR Bank Oberfranken Mitte. Ein Entscheidungskriterium war auch - wie sie verdeutlichte - ihre Heimatverbundenheit; würden doch Lehrer oftmals außerhalb ihrer Heimatregion eingesetzt.

Bürgermeisterin Gabriele Weber (CSU) dankte Carina Damiano namens des Schulverbands für ihre mit großem Einsatz geleistete Arbeit. Auch bei den Kindern sei sie sehr beliebt gewesen. hs