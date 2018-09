Die Schützen laden ein

Der Schützenverein Schwarzer Keiler veranstaltet zur Kirchweih ein Jedermannschießen im Schloss. Beginn ist am Kirchweihfreitag, 7. September, nach dem Böllerschießen und dem Aufstellen des Kirchweihbaumes durch die Jugend gegen 18 Uhr. Schießmöglichkeiten sind heute, 7. September, 18.30 bis 22 Uhr, am Samstag, 8. September, 15 bis 19 Uhr, und am Sonntag, 9. September, von 13 bis 17 Uhr. Ausgeschossen werden Preise für die besten Schützen im Zehn-Meter-Luftgewehrschießen. Die Siegerehrung findet am Kirchweihsonntag ab 18 Uhr im Schloss statt. red