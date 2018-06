Die Schützen feiern am Wochenende

Die Bad Rodacher Schützengesellschaft feiert ihr Vogelschießen. Das Fest geht schon am Donnerstag, 28. Juni, los. Denn dann holt die Schützengesellschaft, die sich 1495 gründete, ihren amtierenden Schützenkönig Günther Samuel zur Eröffnung des Festes von zu Hause ab. Begleitet werden die Schützen musikalisch von den Roßfelder Musikanten. Nach einer Stärkung zieht der Festzug zum Rathaus, um die Vereinsfahne von Bürgermeister Tobias Ehrlicher zu übernehmen. Weiter geht der Marsch zum Festplatz an der Heldburger Straße, wo der Bürgermeister traditionell den Bieranstich vornehmen wird. Die Blaskapelle Meeder begleitet den Abend im Festzelt und Biergarten.

Auf dem Festplatz werden einer Mitteilung zufolge wieder viele Fahr- und Belustigungsattraktionen für Groß und Klein angeboten. Die Mitglieder der Schützengesellschaft schießen dann ihren Königsschuss. Die Scheibe fällt in eine Kiste, damit die Spannung bis zur Verkündung der neuen Regentschaft aufrechterhalten werden kann. red