Die Schüler sollen lernen und lachen

Christiane reuther Seit September ist Anna Anwander Rektorin der Grundschule Oberaurach, die momentan 106 Schüler besuchen. Am Donnerstag fand im Rahmen einer Feierstunde, die mit verschiedenen Aufführungen der Schulfamilie im Oberaurach-Zentrum in Trossenfurt umrahmt wurde, die offizielle Einführung durch Schulrätin Susanne Vodde statt.

Die stellvertretende Schulleiterin Astrid Kreitmair freute sich, dass mit Anna Anwander die Sonne an der Grundschule Oberaurach wieder aufgegangen ist. Dunkle Sorgenwolken hätten sich offensichtlich aufgetan, nachdem die bisherige Rektorin Andrea Rauh an die Grundschule Zeil/Sand gewechselt war.

Wie im Flug

Schulrätin Vodde stellte in ihren Grußworten einen Bezug zu Wildgänsen her. Wie diese auf ihren Flügen gemeinsam wirken, um ihr Ziel zu erreichen, so sollten auch alle, die mit Schule, Erziehung und Bildung zu tun haben, an einem Ziel arbeiten und gemeinsam wirken. In diesem Zusammenhang wünschte sie nicht nur mit der Schule, den Kolleginnen und Kollegen, den Eltern und Kindern, sondern auch mit dem Staatlichen Schulamt im Landkreis Haßberge eine harmonische Zusammenarbeit.

Um im Bild der Wildgänse zu bleiben, zeigte sich Vodde sicher, dass auf dem gemeinsamen Flug jeder seine Fähigkeiten einbringen, Führungsaufgaben übernehmen und "schreien" könne, um "andere Vögel" zu weiteren Aufgaben anzufeuern. Und so wünschte sie dem gesamten Team "guten Flug" unter der Leitung von Anna Anwander.

Die Schulrätin gewährte einen Blick auf die Vita von Anna Anwander, die 1984 in Bamberg geboren wurde. Dort besuchte sie die Kunigundenschule und trat nach der vierten Klasse in das heutige Maria-Ward-Gymnasium (früher Englische Fräulein) über, wo sie 2003 ihre Schulausbildung mit dem Abitur beendete. Im Herbst des gleichen Jahres begann sie damals noch unter dem Mädchenname Wiese das Studium für Grundschullehramt mit dem Hauptfach katholische Theologie und den Didaktikfächern Deutsch, Mathematik und Sport. Vielseitig interessiert arbeitete Anwander während des Studiums und ihrer vorherigen Ferienzeit an verschiedenen Stellen; dabei war sie als Trainerin und Spielerin im Basketballsport aktiv. Diese Sportart ist auch heute noch eine große Leidenschaft. Nach dem Studium zog die Liebe die Lehramtsanwärterin nach Niederbayern, wo sie im September 2008 an der Grundschule in Bogen ihre Arbeit aufnahm. Nach Ende der beiden Referendariatsjahre folgte ein Jahr als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Schulpädagogik an der Universität in Passau. Nach der Geburt von Tochter Lea und einem Jahr Elternzeit arbeitete Anwander als Religionslehrerin in Bamberg. Nach der Geburt von Sohn Elias und der anschließenden Elternzeit war sie bei der Erzdiözese Bamberg als Religionslehrerin beschäftigt. Seit September 2015 wirkte Anwander an der Grundschule Rauhenebrach und ein Jahr später in der Schulleitung der dortigen Grundschule mit. Seit September 2018 ist sie nun Grundschulrektorin in Oberaurach.

Blick in die Nachbargemeinde

Bürgermeister Thomas Sechser (CSU) bezeichnete Anwander als eine junge, dynamische, engagierte und motivierte Lehrerin. Laut Bürgermeister war der neuen Rektorin ein ausgezeichneter Ruf vorausgeeilt.

Denn Fingerspitzengefühl, Organisationstalent und ein profundes Fachwissen, das auch in der neuen Aufgabe zugutekomme, habe sich demnach Anwander bereits an der Grundschule der Nachbargemeinde Rauhenebrach angeeignet. Der Bürgermeister zeigte sich zuversichtlich, dass es der neuen Rektorin gelingt, auch an der neuen Wirkungsstätte ein Profil zu verleihen und mit Tatendrang, Überzeugungskraft und vielen neuen Ideen die Grundschule in Oberaurach voranzubringen.

Namens des Personalrates wünschte Bärbel Arnold der neuen Rektorin ein offenes Ohr für alle Belange des Kollegiums, einen scharfen Blick auf alle schulpolitischen Veränderungsprozesse, einen guten Riecher für problematische Fälle und eine gewisse taktile Wahrnehmung.

Die neue Rektorin stellte sich anhand einer Bildpräsentation, die sie gemeinsam mit Ehemann Sebastian demonstrierte, den Gästen vor. In einer Großfamilie mit fünf Geschwistern aufgewachsen wurden ihr im Elternhaus Werte, Glaube und Gemeinschaft vermittelt. Des Weiteren zählt Anwander Lernen und Lachen als persönliche Eigenschaften dazu, die nicht nur ihr eigenes Leben ausmachen. Diese will sie gerne ins Schulleben einbringen. So freut sie sich, wie sie sagte, auf eine wertschätzende Arbeit, für die auch der Elternbeirat seine Glückwünsche überbrachte, und dankte für die herzliche Aufnahme an der Grundschule in Oberaurach.