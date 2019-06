Die Schüler ins Wasser holen

Die Wasserwacht Bayern hat die Aktionswoche "Bayern schwimmt" ausgerufen. Sieben Grundschulen aus dem Landkreis Kulmbach haben sich angemeldet. Für die Kreiswasserwacht in Kulmbach ist die Organisation eine Mammutaufgabe. Jannik Ramming, stellvertretender Jugendleiter der Wasserwacht Mainleus und stellvertretender Jugendleiter der Kreiswasserwacht, erklärt die Gründe.

Bei der Aktionswoche "Bayern schwimmt" geht es darum, Grundschülern das Schwimmen beizubringen. Kann das in einer Woche klappen?

Jannik Ramming:

Bei der Aktionswoche geht es tatsächlich darum, Kindern das Schwimmen beizubringen. Sie sollen bis zum Seepferdchen-Abzeichen kommen. Aber wir legen einen anderen Schwerpunkt.

Welchen denn?

Wir wenden uns an Kinder, die schon schwimmen können und wollen das Augenmerk auf das Jugendschwimmabzeichen in Bronze lenken. Die meisten können ja in der vierten Klasse schon schwimmen. Da müssen die Kinder 200 Meter in 15 Minuten schwimmen, zwei Mal tieftauchen und einen Gegenstand aus einer Tiefe von zwei Metern heraufholen. Und außerdem müssen sie vom Startblock oder vom Ein-Meter-Brett springen und grundlegende Kenntnisse der Baderegeln nachweisen.

Welche Grundschulen machen bei der Aktionswoche "Bayern schwimmt" mit?

Die Grundschulen aus Mainleus, Himmelkron-Lanzendorf, Presseck, Stadtsteinach, die Obere Volksschule Kulmbach, die Ziegelhüttener Schule und die Neudrossenfelder Schule. Schwimmunterricht findet dann in den Freibädern Kulmbach, Himmelkron, Stadtsteinach und Mainleus statt.

Können die Kinder heute weniger gut schwimmen?

Ja. Teilweise haben die Schüler gar keinen Schwimmunterricht mehr. Man muss aber auch ehrlich sagen, dass man erst ab dem Schulalter die richtige Koordination von Händen und Füßen wirklich gut lernen kann. Wir bieten deshalb auch erst Schwimmkurse ab dem Schulalter an.

Wann findet die Aktionswoche "Bayern schwimmt" denn statt?

Die ursprüngliche Idee ist, dass die Aktionswoche vom 15. bis 19. Juli stattfinden soll - eine Woche lang jeden Tag. Aber das ist schwierig, denn wir sind ja alle ehrenamtlich tätig und die Schulen müssen auch in die Bäder fahren. Wir haben das Angebot dann auf zwei Tage konzentriert: Im Landkreis Kulmbach wird dann nicht jeden Tag zwei Stunden geschwommen, sondern das Abzeichen in zwei Tagen abgenommen.

Wer organisiert das alles?

Den Transport organisieren die Schulen - von Wasserwacht-Seite sind verschiedene Ortsgruppen eingebunden. Diejenigen, die das durchziehen, sind alle ehrenamtlich tätig. Hätten sich alle 19 Grundschulen angemeldet, wären wir heillos überfordert gewesen. Aber das Schulamt ist auch eingebunden.

Sie selbst leben das Ehrenamt. Wie sieht Ihre Woche aus?

Die ist nicht immer ganz einfach. Ich mache ein duales Studium zum Groß- und Außenhandelskaufmann und studiere BWL, außerdem bin ich bei der Wasserwacht Mainleus, bei der BRK-Bereitschaft Kulmbach und im Einsatzfall bei der Unterstützungsgruppe Sanitätseinsatzleitung tätig. Meine letzte Woche sah so aus: Nach der Arbeit hatte ich einen Helfer-vor-Ort-Einsatz, dann war ich auf der Atemschutzstrecke der Feuerwehr, dann wieder einen HvO-Einsatz. Das war der Montag. Am Dienstag ist von 17 bis 20 Uhr Wasserwachttraining, am Mittwoch hatte ich UGSanEL-Treffen von 19.30 bis 22 Uhr. Am Donnerstag habe ich an einer Schulung für Hausnotruf teilgenommen von 17.30 bis 19.30 Uhr. Am Freitag hatte ich einen HvO-Einsatz, abends war ich mit dem Rettungswagen bei einer Feuerwehrübung und am Samstag und Sonntag habe ich von 11 bis 17 Uhr Wachdienst an der Kieswäsch.

Wieso engagieren Sie sich so - es bleibt ja kaum Freizeit?

Ich bin in die Wasserwacht quasi reingeboren. Es macht mir Spaß, es ist eine coole Truppe, eine tolle Gemeinschaft. Ich kann als Jugendleiter Kinder begeistern, zurzeit organisiere ich ein Zeltlager. Das macht alles Spaß. Aber es nimmt natürlich viel Zeit in Anspruch, und man ist ja nur ehrenamtlich tätig ist. Dafür bekommt man kein Geld.