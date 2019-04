Die "Schubertiade" in der Matthäuskirche

Das Streichquartette von Franz Schubert wird das "Apollon-Musagete-Quartett" am Mittwoch, 10. April, in der Erlanger St.-Matthäus-Kirche zu Gehör bringen. Auf dem Programm stehen vier Streichquartette von Franz Schubert, die zu den bedeutendsten Werken dieser Kammermusikgattung gehören. Komponiert vom jugendlichen Franz Schubert, der diese Werke im Alter zwischen 14 und 18 Jahren geschrieben hat, vereinen sie kammermusikalische Differenziertheit mit orchestralen Klangelementen in sich. Das "Apollon-Musagete-Quartett" hat sich weltweit nicht nur durch sein perfektes, differenziertes Musizieren, sondern auch durch sein empfindsames Ausleuchten der Klangfarben und sein temperamentvolles Spielen einen Namen gemacht. Mit ihrem Verzicht auf einen Großteil ihres Honorars tragen die Musiker zum Gelingen des Orgelneubauprojektes in der St.-Matthäus-Kirche bei, das seit der Vertragsunterzeichnung mit der Orgelbaufirma Klais in greifbare Nähe gerückt ist. Konzertbeginn ist um 20 Uhr. Karten gibt es bei allen FT-Geschäftsstellen. red